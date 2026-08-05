Adapter 5 TR22IG-M22AG
Adapter 5 to connect the new gun with the old spray lance and new servo regulator with the old spray lance
Specifications
Technical data
|Temperature (°C)
|max. 155
|Max. pressure (bar)
|300
|Connection thread
|EASY!Lock
|Weight incl. packaging (kg)
|0.2
Compatible machines
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic