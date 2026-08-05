Adapter 6 TR22IG-M22AG
Adapter 6 to connect the new device with the old hose and the old hose with the new gun
Specifications
Technical data
|Temperature (°C)
|max. 155
|Max. pressure (bar)
|300
|Connection thread
|EASY!Lock
|Weight incl. packaging (kg)
|0.1
Compatible machines
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 St
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 De
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HG 64