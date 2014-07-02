Nozzle insert up to 1,100 l/h - high pressure
Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.
Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.
Specifications
Technical data
|Connection thread
|M22 x 1.5
|Weight incl. packaging (kg)
|0.1
Compatible machines
- Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G