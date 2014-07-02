Nozzle insert up to 1,100 l/h - high pressure

Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.

Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.

Specifications

Technical data

Connection thread M22 x 1.5
Weight incl. packaging (kg) 0.1
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

CONTACT

Kärcher Middle East Headquarters

P.O. Box 17416
Jebel Ali Free Zone
Dubai, U.A.E.

customercare.ae@karcher.com

 

LEGAL INFORMATION
SOCIAL MEDIA
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher FZE - Dubai