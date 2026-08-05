Nozzle screws
Nozzle screws with protectors for high-pressure and power nozzles
Specifications
Technical data
|Connection thread
|EASY!Lock
|Weight incl. packaging (kg)
|0.1
Compatible machines
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus