Safety Clip for Mop Frame 10 x
Safety clip for mop holder.
Specifications
Technical data
|Weight incl. packaging (kg)
|0.1
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|20 x 20 x 5
Compatible machines
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Application areas
- Floor - wet cleaning