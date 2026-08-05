Safety Clip for Mop Frame 10 x

Safety clip for mop holder.

Specifications

Technical data

Weight incl. packaging (kg) 0.1
Dimensions (L × W × H) (mm) 20 x 20 x 5
Application areas
  • Floor - wet cleaning
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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