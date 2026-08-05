Premium Mop Kit Flex ErgoHandle 40 cm
Kit: telescopic handle with double twisting grip and polyamide Flex System frame with joint.
Flat mop system with flex system, to be used with roller wringer, universal wringer or side press. Ideal for a professional cleaning with the highest ergonomics.
Specifications
Technical data
|Textile attachment
|Uni System
|Working width (cm)
|40
|Handle type
|Telescopic
|Material
|Aluminium / PP / rubber
|Quantity (Piece(s))
|1
|Weight per product (kg)
|0.5
|Package weight (kg)
|0.8
|Dimensions (L × W) (mm)
|400 x 110
|Dimensions, packaged (mm)
|400 x 110 x 100
Equipment
- Ergo Connection
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Application areas
- Floor - wet cleaning
- Floor washroom - wet cleaning