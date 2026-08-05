Premium Glass Clean Kit MultiLink 30 cm 56-93 cm
Premium Glass Clean Kit MultiLink 30cm 56-93 cm for mirrors, glasses and stainless steel cleaning.
Frame with strap tape system and ultra-microfibre cloth for cleaning of shiny surfaces. Ideal for cleaning shiny surfaces in interiors such as display cases in refrigerated counters and food stores, glass doors.
Specifications
Technical data
|Textile usage
|Reusable textiles
|Washing temperature (°C)
|max. 90
|Washing recommendation (°C)
|60
|Quantity (Piece(s))
|1
|Weight per product / Weight per m² (kg)
|0.8
|Package weight (kg)
|0.9
|Dimensions (L × W) (mm)
|565 x 120
|Dimensions, packaged (mm)
|565 x 120 x 70
Equipment
- MultiLink Connection
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Application areas
- Surface - glass cleaning