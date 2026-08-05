Premium Glass Clean Kit MultiLink 30 cm 56-93 cm

Premium Glass Clean Kit MultiLink 30cm 56-93 cm for mirrors, glasses and stainless steel cleaning.

Frame with strap tape system and ultra-microfibre cloth for cleaning of shiny surfaces. Ideal for cleaning shiny surfaces in interiors such as display cases in refrigerated counters and food stores, glass doors.

Specifications

Technical data

Textile usage Reusable textiles
Washing temperature (°C) max. 90
Washing recommendation (°C) 60
Quantity (Piece(s)) 1
Weight per product / Weight per m² (kg) 0.8
Package weight (kg) 0.9
Dimensions (L × W) (mm) 565 x 120
Dimensions, packaged (mm) 565 x 120 x 70

Equipment

  • MultiLink Connection
Premium Glass Clean Kit MultiLink 30 cm 56-93 cm
Videos
Application areas
  • Surface - glass cleaning
Accessories
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

CONTACT

Kärcher Middle East Headquarters

P.O. Box 17416
Jebel Ali Free Zone
Dubai, U.A.E.

customercare.ae@karcher.com

 

LEGAL INFORMATION
SOCIAL MEDIA
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher FZE - Dubai