3,5m WD

La extensión del tubo de aspiración de 3,5 m de largo es adecuado para todos los usos múltiples aspiradoras Kärcher de la zona Casa y Jardín y asegura un radio de trabajo más grande y una mayor libertad de movimiento.

La extensión del tubo de aspiración de 3,5 m aumenta el radio de trabajo y proporciona más libertad de circulación y por lo tanto facilita el trabajo, en particular, al limpiar escaleras o interiores de automóviles. La extensión práctica manguera de succión es adecuado para todos los usos múltiples aspiradoras Kärcher de la zona Casa y Jardín.

Características y ventajas
Extensión de radio de trabajo y la mejora de la libre circulación (por ejemplo, al limpiar interiores de automóviles)
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,9
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 3600 x 55 x 64
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Renovación
  • Taller
  • Sala de juegos
  • Sótano
  • Garaje
  • Entrada
  • Escaleras
