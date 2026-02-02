3,5m WD
La extensión del tubo de aspiración de 3,5 m aumenta el radio de trabajo y proporciona más libertad de circulación y por lo tanto facilita el trabajo, en particular, al limpiar escaleras o interiores de automóviles. La extensión práctica manguera de succión es adecuado para todos los usos múltiples aspiradoras Kärcher de la zona Casa y Jardín.
Características y ventajas
Extensión de radio de trabajo y la mejora de la libre circulación (por ejemplo, al limpiar interiores de automóviles)
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|3600 x 55 x 64
Campos de aplicación
- Renovación
- Taller
- Sala de juegos
- Sótano
- Garaje
- Entrada
- Escaleras