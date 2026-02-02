La extensión del tubo de aspiración de 3,5 m aumenta el radio de trabajo y proporciona más libertad de circulación y por lo tanto facilita el trabajo, en particular, al limpiar escaleras o interiores de automóviles. La extensión práctica manguera de succión es adecuado para todos los usos múltiples aspiradoras Kärcher de la zona Casa y Jardín.