Accesorio Kit enrollador para mangueras automático HDS C

kit de accesorios completa automática carrete de manguera para la clase compacta HDS. funciones de instalación simple y todas las unidades son accesibles. Ofrece la máxima comodidad al enrollar y desenrollar la manguera de HP. Contiene: carrete de manguera automático, la manguera de HP y todas las piezas de conexión.