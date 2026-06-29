Accesorio Kit enrollador para mangueras automático HDS C

kit de accesorios completa automática carrete de manguera para la clase compacta HDS. funciones de instalación simple y todas las unidades son accesibles. Ofrece la máxima comodidad al enrollar y desenrollar la manguera de HP. Contiene: carrete de manguera automático, la manguera de HP y todas las piezas de conexión.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso con embalaje incluido (kg) 30

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
Equipos compatibles
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Kärcher Argentina S.A.
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