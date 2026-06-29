La manguera automático ofertas de tambor máxima comodidad al enrollar y desenrollar la manguera de alta presión. Es adecuado para el medio HDS y super clase y es muy fácil de montar gracias al kit de accesorios completa práctico. Se conserva todas las funciones del dispositivo. El tambor de la manguera se puede retirar convenientemente para el transporte. El kit de fijación contiene un tambor automático de la manguera, una manguera de alta presión, así como todas las piezas de conexión necesarios.