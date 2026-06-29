Accesorio Kit enrollador para mangueras automático HDS M/S
carrete de manguera automática como un kit de accesorios completa que es fácil de montar. Conveniente para el medio HDS y super clase. Para la máxima comodidad al enrollar y desenrollar la manguera de alta presión.
La manguera automático ofertas de tambor máxima comodidad al enrollar y desenrollar la manguera de alta presión. Es adecuado para el medio HDS y super clase y es muy fácil de montar gracias al kit de accesorios completa práctico. Se conserva todas las funciones del dispositivo. El tambor de la manguera se puede retirar convenientemente para el transporte. El kit de fijación contiene un tambor automático de la manguera, una manguera de alta presión, así como todas las piezas de conexión necesarios.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso con embalaje incluido (kg)
|32,5
Scope of supply
- Enrollador de mangueras
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.