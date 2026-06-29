Acoplamiento rápido embrague rosca trape
Para cambios rápidos entre diferentes aerosol lanzas / accesorios. Perfecto para Kärcher aerosol unidad, adecuado para pistola de disparo / aerosol interfaz de lanza. Con M 22 x 1,5 rosca interna.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.