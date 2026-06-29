Acoplamiento rápido embrague rosca trape

Para cambios rápidos entre diferentes aerosol lanzas / accesorios. Perfecto para Kärcher aerosol unidad, adecuado para pistola de disparo / aerosol interfaz de lanza. Con M 22 x 1,5 rosca interna.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Accesorios
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Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
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