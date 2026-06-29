Adaptador 1 M22AG-TR22AG

1 adaptador para conectar la manguera vieja con la nueva manguera

Con este adaptador podrá conectar mangueras de alta presión con una conexión M 22 × 1,5 con mangueras de alta presión equipadas con nuestro innovador nuevo EASY!Lock. La selección del adaptador adecuado y de la conexión correcta entre nuestra extensa oferta es sumamente sencilla. Para ello, los revestimientos de plástico de todos los adaptadores están provistos de un código de dos colores y de una numeración. Antracita se corresponde con nuestra nueva conexión EASY!Lock, mientras que negro simboliza la anterior rosca métrica.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 300
Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
LEGAL
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