Adaptador 2 M22IG-TR22AG

2 adaptador para conectar el dispositivo antiguo con el nuevo manguera y la pistola de edad con la nueva manguera

Las mangueras de alta presión equipadas con EASY!Lock y las limpiadoras de alta presión o pistolas de alta presión provistas de una conexión M 22 × 1,5, pueden conectarse sencillamente entre sí con este adaptador. La selección del adaptador adecuado y de la conexión correcta entre nuestra extensa oferta es sumamente sencilla. Para ello, los revestimientos de plástico de todos los adaptadores están provistos de un código de dos colores y de una numeración. Antracita se corresponde con nuestra nueva conexión EASY!Lock, mientras que negro simboliza la anterior rosca métrica.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 300
Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
LEGAL
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