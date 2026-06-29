Adaptador 5 TR22IG-M22AG
Adaptador 5 para conectar la nueva pistola con la vieja lanza pulverizadora y nuevo regulador servo con la vieja lanza pulverizadora
Con este adaptador puede conectar de forma rápida y segura lanzas pulverizadoras que dispongan de una conexión M 22 × 1,5 con la pistola de alta presión EASY!Force. La selección del adaptador adecuado y de la conexión correcta entre nuestra extensa oferta es sumamente sencilla. Para ello, los revestimientos de plástico de todos los adaptadores están provistos de un código de dos colores y de una numeración. Antracita se corresponde con nuestra nueva conexión EASY!Lock, mientras que negro simboliza la anterior rosca métrica.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|300
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2