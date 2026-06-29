Adaptador 7 M18IG-TR20AG

Adaptador 7 para conectar la vieja lanza con la nueva boquilla

Boquillas, limpiadoras de superficies o cepillos de lavado blandos que dispongan de EASY!Lock y lanzas pulverizadoras con conexión M 18 × 1,5 pueden adaptarse de forma ágil y segura con este adaptador. La selección del adaptador adecuado y de la conexión correcta entre nuestra extensa oferta es sumamente sencilla. Para ello, los revestimientos de plástico de todos los adaptadores están provistos de un código de dos colores y de una numeración. Antracita se corresponde con nuestra nueva conexión EASY!Lock, mientras que negro simboliza la anterior rosca métrica.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 300
Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
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CP 1621

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