Add-on kit rubber lip

Para suelos lisos en interiores. La escobilla de goma aumenta el rendimiento de succión del FRV 30 y minimiza la cantidad de agua restante. Esto significa que el piso está seco en solo unos minutos.

El labio de goma para la FRV 30 se recomienda para su uso sobre suelos lisos en interiores. Aumenta la potencia de aspiración y reduce los residuos de agua al mínimo. De este modo, tras pocos minutos el suelo de interiores ya es transitable.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
LEGAL
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Kärcher Argentina S.A.
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