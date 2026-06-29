Almohadila interior accesorios
El paño de microfibra de limpieza con cierre de gancho y bucle de fijación para la eliminación óptima de tierra con la botella de pulverización de la WV en todas las superficies lisas.
Gracias al sistema de cierre de gancho y bucle, el limpiador de microfibra muy fácilmente se pueden unir a la botella de spray y también reemplazados.
Características y ventajas
Paño de microfibras Indoor
- Para relucientes ventanas sin rayas.
Cierre de gancho y bucle
- Gracias a la fijación con cintas de sujeción es posible cambiar de forma sencilla y rápida el paño de microfibra.
Adecuado para wv aspersión botella extra (2,633 a 129,0)
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Textil compuesto de fibra
|80% de poliéster; 15% poliamida
|Color
|blanco
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|70 x 275 x 30
Campos de aplicación
- Baldosas
- Espejos