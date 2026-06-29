Almohadila interior accesorios

El paño de microfibra de limpieza con cierre de gancho y bucle de fijación para la eliminación óptima de tierra con la botella de pulverización de la WV en todas las superficies lisas.

Gracias al sistema de cierre de gancho y bucle, el limpiador de microfibra muy fácilmente se pueden unir a la botella de spray y también reemplazados.

Características y ventajas
Paño de microfibras Indoor
  • Para relucientes ventanas sin rayas.
Cierre de gancho y bucle
  • Gracias a la fijación con cintas de sujeción es posible cambiar de forma sencilla y rápida el paño de microfibra.
Adecuado para wv aspersión botella extra (2,633 a 129,0)
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 2
Textil compuesto de fibra 80% de poliéster; 15% poliamida
Color blanco
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 70 x 275 x 30
Campos de aplicación
  • Baldosas
  • Espejos
LEGAL
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