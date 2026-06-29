Almohadila plato impulsor completo STRON, 375 mm

Se requiere para el uso de almohadillas de melamina, pero también puede ser utilizado para los cojines normales. Circuito de accionamiento del pad con un montón de ganchos adicionales para la celebración de pastillas. Extra-fuerte influencia de la almohadilla en el circuito de alimentación de la almohadilla del cabezal de limpieza D 75. 2 pc. necesario.