Aspiradoras Profesionales

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Batteries

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Battery chargers

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Filter bags

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Filtro T / NT

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Codos

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Boquillas de aspiración

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Kärcher Tubos de aspiración

Tubos de aspiración

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Mangueras de aspiración

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Kärcher Manguitos de acoplamiento

Manguitos de acoplamiento

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Kärcher Otros accesorios NT

Otros accesorios NT

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Kärcher Further accessories dry vacuum cleaners

Further accessories dry vacuum cleaners

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CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com

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© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 9 11 2626-1361 Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com