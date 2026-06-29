Atornilladura de boquillas / tubuladura con rosca

Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.

Boquilla conector / tornillo de conector para la conexión de boquillas de alta presión y accesorios para la pistola de disparo de alta presión (con el conector de la boquilla). Conectores: 1x M 22 x 1,5 y 1 x M 18 x 1,5.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 0,3
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