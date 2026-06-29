El innovador y potente limpiacristales para limpieza de tuberías (Ø 21 mm) combina las ventajas de un limpiador de suciedad con las propiedades de las boquillas de limpieza de tuberías. El chorro de lápiz rotativo de la boquilla giratoria se inclina hacia adelante y remata incluso la suciedad más rebelde. Los tres chorros, que están inclinados hacia atrás en un ángulo de 30 °, aseguran el movimiento hacia adelante necesario y garantizan un manejo fácil.