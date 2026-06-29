Boquilla giratoria limpieza de tubos D21
El chorro de lápiz giratorio inclinado hacia adelante elimina la suciedad más rebelde. Los tres chorros inclinados hacia atrás aseguran el movimiento hacia adelante necesario, así como un manejo conveniente.
El innovador y potente limpiacristales para limpieza de tuberías (Ø 21 mm) combina las ventajas de un limpiador de suciedad con las propiedades de las boquillas de limpieza de tuberías. El chorro de lápiz rotativo de la boquilla giratoria se inclina hacia adelante y remata incluso la suciedad más rebelde. Los tres chorros, que están inclinados hacia atrás en un ángulo de 30 °, aseguran el movimiento hacia adelante necesario y garantizan un manejo fácil.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro (mm)
|21
|Tamaño de la boquilla ( )
|60
|Rosca
|R 1/8"
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
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