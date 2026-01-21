Boquilla giratoria Middle verpackt
Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
Limpieza de gran alcance con alta presión
- Limpieza precisa de la suciedad incrustada.
Conexión de bayoneta
- Especialmente fácil de utilizar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|450 x 41 x 41
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola m, 96, 97): se necesita e adaptador m (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Vehículos
- Incluso la suciedad persistente
- Muros de piedra y de jardín