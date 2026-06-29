Boquilla manual

Herramienta de mano con cepillos adicionales para la limpieza de áreas pequeñas, tales como cabinas de ducha, azulejos, etc. adecuados para su uso con o sin cubierta.

Herramienta manual con cepillos adicionales para la limpieza de áreas pequeñas. La herramienta de mano se puede utilizar con o sin la limpieza de la cubierta. cepillos duros eliminar la suciedad adherida. La limpieza puede tener lugar con la cubierta para la eliminación de la suciedad fácil. La herramienta de mano ideal para azulejos de la pared, espejos, cabinas de ducha, campanas de cocina, cocinas, etc.

Características y ventajas
Limpieza de cerdas
  • Para eliminar la suciedad gruesa
Tamaño conveniente
  • Óptima para pequeñas áreas, ventanas, etc.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 165 x 200 x 60
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Las superficies de trabajo en la cocina
  • Paredes alicatadas
  • Cabina de ducha / bañera
  • Frigorífico (dentro / fuera)
LEGAL
CONTACTO

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