Herramienta manual con cepillos adicionales para la limpieza de áreas pequeñas. La herramienta de mano se puede utilizar con o sin la limpieza de la cubierta. cepillos duros eliminar la suciedad adherida. La limpieza puede tener lugar con la cubierta para la eliminación de la suciedad fácil. La herramienta de mano ideal para azulejos de la pared, espejos, cabinas de ducha, campanas de cocina, cocinas, etc.