Boquilla para juntas adicional largo WD
Totalmente rediseñado, boquilla para juntas extra larga. Ideal para lugares difíciles de alcanzar el interior del coche (por ejemplo, huecos y grietas). Apto para todas las aspiradoras de usos múltiples Kärcher Hogar y jardín.
La boquilla larga grieta adicional totalmente rediseñado es ahora incluso más estrecho y ofertas aún mejor manejo. Eso significa que los lugares de difícil alcance gusta muy pequeños huecos y grietas, tanto en el coche y alrededor de la casa, se puede limpiar más fácilmente. La boquilla para juntas extra larga es adecuado para todas las aspiradoras de usos múltiples Kärcher Hogar y jardín.
Características y ventajas
Totalmente rediseñado, más delgado y boquilla para ranuras extralargas
Para la limpieza profunda de las áreas en el coche o del hogar que son de difícil acceso
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|350 x 40 x 40
Campos de aplicación
- Espacios intermedios
- Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
- Bolsillos laterales en el coche