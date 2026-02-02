Boquilla para juntas adicional largo WD

Totalmente rediseñado, boquilla para juntas extra larga. Ideal para lugares difíciles de alcanzar el interior del coche (por ejemplo, huecos y grietas). Apto para todas las aspiradoras de usos múltiples Kärcher Hogar y jardín.

La boquilla larga grieta adicional totalmente rediseñado es ahora incluso más estrecho y ofertas aún mejor manejo. Eso significa que los lugares de difícil alcance gusta muy pequeños huecos y grietas, tanto en el coche y alrededor de la casa, se puede limpiar más fácilmente. La boquilla para juntas extra larga es adecuado para todas las aspiradoras de usos múltiples Kärcher Hogar y jardín.

Características y ventajas
Totalmente rediseñado, más delgado y boquilla para ranuras extralargas
Para la limpieza profunda de las áreas en el coche o del hogar que son de difícil acceso
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 350 x 40 x 40
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Espacios intermedios
  • Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
  • Bolsillos laterales en el coche
