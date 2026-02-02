La boquilla larga grieta adicional totalmente rediseñado es ahora incluso más estrecho y ofertas aún mejor manejo. Eso significa que los lugares de difícil alcance gusta muy pequeños huecos y grietas, tanto en el coche y alrededor de la casa, se puede limpiar más fácilmente. La boquilla para juntas extra larga es adecuado para todas las aspiradoras de usos múltiples Kärcher Hogar y jardín.