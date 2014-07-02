Boquilla turbo, 040

Boquilla turbo, chorro concentrado giratorio, 10 veces más rendimiento de limpieza. Máximavida útil gracias a la boquilla / el anillo de cerámicamáx. 300 bar / 30 MPa, 85 °C

Boquilla turbo, chorro concentrado giratorio, 10 veces más rendimiento de limpieza. Máximavida útil gracias a la boquilla / el anillo de cerámicamáx. 300 bar / 30 MPa, 85 °C

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 300
Presión (bar) máx. 300
Temperatura (°C) máx. 85
Tamaño de la boquilla ( ) 40
Conexión M 18
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
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Kärcher Argentina S.A.
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