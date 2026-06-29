Boquilla turbo, Pequeña, 040

Con chorro de punto giratorio para una eliminación más eficiente: el nuevo limpiador de suciedad de alto rendimiento con boquilla de tamaño 040 logra hasta un 50% más de limpieza y rendimiento de área que su predecesor.

El nuevo limpiador de suciedad de alto rendimiento (tamaño de boquilla 040) ofrece los beneficios de pérdidas de potencia internas mínimas y la máxima calidad de pulverización, lo que permite hasta un 50 por ciento más de limpieza y rendimiento del área que su predecesor. Gracias al chorro de punto giratorio, alcanza 10 veces el poder de limpieza en comparación con las boquillas de alta presión convencionales a una presión de trabajo de máx. 180 bar / 18 MPa y una temperatura del agua de hasta 60 ° C. Con boquilla de cerámica y anillo de cojinete de cerámica para un tiempo de trabajo máximo.

Características y ventajas
Un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado que el modelo anterior
  • Enorme ahorro de tiempo.
Minimiza las pérdidas de potencia y mejora la calidad de la pulverización.
  • Poder de limpieza mejorado para eliminar la suciedad rebelde.
El chorro concentrado giratorio de la boquilla rotativa combina las ventajas del chorro plano y del chorro concentrado
  • Alto poder limpiador y, al mismo tiempo, gran rendimiento de superficie.
Boquilla cerámica y anillo cerámico
  • Máxima vida útil.
Gran rendimiento de limpieza
  • Eliminación rápida de la suciedad incrustada.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 180
Presión (bar) máx. 180
Temperatura (°C) máx. 60
Tamaño de la boquilla ( ) 40
Tamaño Pequeña
Conexión EASY!Lock
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 90 x 57 x 57
Equipos compatibles
LEGAL
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Kärcher Argentina S.A.
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CP 1621

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