Boquilla turbo, Pequeña, 040
Con chorro de punto giratorio para una eliminación más eficiente: el nuevo limpiador de suciedad de alto rendimiento con boquilla de tamaño 040 logra hasta un 50% más de limpieza y rendimiento de área que su predecesor.
El nuevo limpiador de suciedad de alto rendimiento (tamaño de boquilla 040) ofrece los beneficios de pérdidas de potencia internas mínimas y la máxima calidad de pulverización, lo que permite hasta un 50 por ciento más de limpieza y rendimiento del área que su predecesor. Gracias al chorro de punto giratorio, alcanza 10 veces el poder de limpieza en comparación con las boquillas de alta presión convencionales a una presión de trabajo de máx. 180 bar / 18 MPa y una temperatura del agua de hasta 60 ° C. Con boquilla de cerámica y anillo de cojinete de cerámica para un tiempo de trabajo máximo.
Características y ventajas
Un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado que el modelo anterior
- Enorme ahorro de tiempo.
Minimiza las pérdidas de potencia y mejora la calidad de la pulverización.
- Poder de limpieza mejorado para eliminar la suciedad rebelde.
El chorro concentrado giratorio de la boquilla rotativa combina las ventajas del chorro plano y del chorro concentrado
- Alto poder limpiador y, al mismo tiempo, gran rendimiento de superficie.
Boquilla cerámica y anillo cerámico
- Máxima vida útil.
Gran rendimiento de limpieza
- Eliminación rápida de la suciedad incrustada.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión máx. (bar)
|180
|Presión (bar)
|máx. 180
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Tamaño de la boquilla ( )
|40
|Tamaño
|Pequeña
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|90 x 57 x 57