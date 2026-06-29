Borde de goma
La goma del limpiacristales para la herramienta de limpiador de ventanas costura.
Escobilla de goma para la herramienta de ventana de limpiador de vapor puede ser reemplazado. Para limpiar las superficies perfectamente limpias en todo momento.
Características y ventajas
Labio de secado de goma
- Para el cambio del labio de secado de la boquilla para limpieza de ventanas en caso de desgaste
- Resultado de eliminación sin marcas
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|gris
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|257 x 21 x 9
Campos de aplicación
- Espejos