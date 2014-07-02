Certificada y sistema de seguridad personal compatible con el estándar para trabajar con seguridad en el techo. La protección contra caídas contiene un supresor de caída itinerante con amortiguador y 15 m de cuerda con núcleo encamisado, un arnés, una eslinga de anclaje para la fijación del amortiguador de caída, así como un caso práctico de chapa de acero para el almacenamiento y el transporte.