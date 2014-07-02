Cepillo del rodillo (alto-bajo, de dureza media, naranja) con el mecanismo de rueda de estrella resistente al desgaste y diferentes longitudes de cerdas, longitud de 638 mm. Para la limpieza de pisos muy estructurados y grietas profundas. Cerdas: Poliamida, 0,6 mm de espesor, de 15-20 mm de largo.