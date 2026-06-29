Cepillo cilíndrico, Blando, blanco, 450 mm
Cepillo del rodillo, muy suave, blanco. Longitud: 450 MM.With resistente al desgaste mecanismo de rueda de estrella. Para la limpieza de suelos sensibles y pulido. Cerdas: Poliamida, 0,3 mm de espesor, 20 mm de largo.
Cepillo del rodillo (muy suave, blanco) con el mecanismo de rueda de estrella resistente al desgaste, longitud de 450 mm. Adecuado para la limpieza de suelos sensibles y pulido. Cerdas: Poliamida, 0,3 mm de espesor, 20 mm de largo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Longitud (mm)
|450
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,3