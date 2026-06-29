Cepillo cilíndrico, duro, verde, 450 mm

Cepillo del rodillo, duro, de color verde. Longitud: 450 mm.Wear resistente mecanismo de rueda de estrella. Para los suelos muy sucios y la limpieza básica. Cerdas: Poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de espesor, 20 mm de largo.

Cepillo del rodillo (verde duro), con mecanismo de rueda de estrella resistente al desgaste, longitud de 450 mm. Para los suelos muy sucios y la limpieza básica. Adecuado sólo para plantas insensibles. Cerdas: Poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de espesor, 20 mm de largo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color verde
Longitud (mm) 450
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,3
LEGAL
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