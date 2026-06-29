Cepillo cilíndrico, medio, rojo, 450 mm
Cepillo del rodillo, de dureza media, rojo. Longitud: 450 mm. Para todas las tareas de limpieza comunes. También es adecuado para plantas sensibles. Las cerdas de polipropileno; 0,4 mm de grosor, 20 mm de largo.
El cepillo de rodillo (de dureza media, rojo) es de 450 mm de largo. Es adecuado para todas las tareas de limpieza comunes, también para plantas sensibles. Cerdas: Polipropileno, 0,4 mm de espesor, 20 mm de largo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|rojo
|Longitud (mm)
|450
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1