Cepillo cilíndrico, medio, rojo, 450 mm

Cepillo del rodillo, de dureza media, rojo. Longitud: 450 mm. Para todas las tareas de limpieza comunes. También es adecuado para plantas sensibles. Las cerdas de polipropileno; 0,4 mm de grosor, 20 mm de largo.

El cepillo de rodillo (de dureza media, rojo) es de 450 mm de largo. Es adecuado para todas las tareas de limpieza comunes, también para plantas sensibles. Cerdas: Polipropileno, 0,4 mm de espesor, 20 mm de largo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color rojo
Longitud (mm) 450
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 9 11 2626-1361 Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com