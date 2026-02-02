Cepillo coche set

El kit de cepillo de aspiración permite exhaustiva coche limpieza interior de cuadros de mando, felpudos, superficies tapizadas, etc., y es adecuado para su uso en todos los materiales. Para todas las aspiradoras de usos múltiples Hogar y jardín.

El kit de cepillo de aspiración es un kit de accesorios que consta de dos cepillos de succión, uno con cerdas duras y uno con cerdas suaves. El cepillo de aspiración con cerdas duras garantiza una limpieza a fondo de la tapicería y superficies alfombradas (por ejemplo esteras de los pies o los asientos de coche). El cepillo de aspiración con cerdas suaves permite una limpieza suave de superficies delicadas (por ejemplo tableros de instrumentos o consolas de centro). El práctico kit de cepillo de aspiración es adecuado para todas las aspiradoras de usos múltiples Kärcher Hogar y jardín.

Características y ventajas
Cepillo para aspiración con cerdas duras para la limpieza profunda de la tapicería y alfombrado superficies
Cepillo para aspiración con cerdas suaves para limpieza suave de superficies sensibles
Apta para todos los aspiradores multiusos de home & garden de kärcher
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Pieza(s)) 2
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 120 x 70 x 41
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Maletero del coche
  • Asientos de automóviles
  • Asiento trasero
  • Espacio para los pies
  • Tablero
  • Consola central
  • Bolsillos laterales en el coche
  • Tapicerías
