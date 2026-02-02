Cepillo coche set
El kit de cepillo de aspiración permite exhaustiva coche limpieza interior de cuadros de mando, felpudos, superficies tapizadas, etc., y es adecuado para su uso en todos los materiales. Para todas las aspiradoras de usos múltiples Hogar y jardín.
El kit de cepillo de aspiración es un kit de accesorios que consta de dos cepillos de succión, uno con cerdas duras y uno con cerdas suaves. El cepillo de aspiración con cerdas duras garantiza una limpieza a fondo de la tapicería y superficies alfombradas (por ejemplo esteras de los pies o los asientos de coche). El cepillo de aspiración con cerdas suaves permite una limpieza suave de superficies delicadas (por ejemplo tableros de instrumentos o consolas de centro). El práctico kit de cepillo de aspiración es adecuado para todas las aspiradoras de usos múltiples Kärcher Hogar y jardín.
Características y ventajas
Cepillo para aspiración con cerdas duras para la limpieza profunda de la tapicería y alfombrado superficies
Cepillo para aspiración con cerdas suaves para limpieza suave de superficies sensibles
Apta para todos los aspiradores multiusos de home & garden de kärcher
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Pieza(s))
|2
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|120 x 70 x 41
Campos de aplicación
- Maletero del coche
- Asientos de automóviles
- Asiento trasero
- Espacio para los pies
- Tablero
- Consola central
- Bolsillos laterales en el coche
- Tapicerías