Cepillos circulares de esponja / Platos impulsores

Kärcher Cepillo de esponja, microfibra

Cepillo de esponja, microfibra

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Kärcher Cepillos de esponja

Cepillos de esponja

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Kärcher Plato impulsor del cepillo de esponja

Plato impulsor del cepillo de esponja

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Kärcher Pad de granulado de diamante

Pad de granulado de diamante

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Kärcher Melaminpads

Melaminpads

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Kärcher Accesorios para lijar

Accesorios para lijar

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CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com

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© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 9 11 2626-1361 Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com