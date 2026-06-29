Conjunto de boquillas TR juego de proyec

kit de boquilla con la boquilla de granallado en húmedo y el inserto de boquilla (tipo específico). Para un rendimiento óptimo de fijación granallado en húmedo Kärcher. Sólo en combinación con el accesorio de granallado en húmedo 4,115-000,0 | 4,115-006,0.