Conjunto de boquillas TR juego de proyec
kit de boquilla con la boquilla de granallado en húmedo y el inserto de boquilla (tipo específico). Para un rendimiento óptimo de fijación granallado en húmedo Kärcher. Sólo en combinación con el accesorio de granallado en húmedo 4,115-000,0 | 4,115-006,0.
Este kit de boquilla mejora el rendimiento de la fijación granallado en húmedo Kärcher. Consta de boquilla de granallado en húmedo y el inserto de boquilla. Sólo en combinación con el accesorio de granallado en húmedo 4,115-000,0 | 4,115-006,0.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4