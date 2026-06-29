Conjunto de boquillas TR juego de proyec

kit de boquilla con la boquilla de granallado en húmedo y el inserto de boquilla (tipo específico). Para un rendimiento óptimo de fijación granallado en húmedo Kärcher. Sólo en combinación con el accesorio de granallado en húmedo.

Este kit de boquilla mejora el rendimiento de la fijación granallado en húmedo Kärcher. Consta de boquilla de granallado en húmedo y el inserto de boquilla. Sólo en combinación con el accesorio de granallado en húmedo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
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CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
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