Depósito de detergente de 1l para lanza de espuma con espumero Basic
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|M22 x 1,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
Equipos compatibles
- Lanza de espuma con espumero Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Lanza de espuma con espumero Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Lanza de espuma con espumero Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Lanza de espuma con espumero Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Lanza de espuma con espumero Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Lanza de espuma con espumero Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h