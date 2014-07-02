Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo

Kärcher Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

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Kärcher Kits de boquillas para instalación de chorreado

Kits de boquillas para instalación de chorreado

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Kärcher Boquilla de carburo de boro

Boquilla de carburo de boro

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CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com

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© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 9 11 2626-1361 Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com