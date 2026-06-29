Extension lance handheld

Extensión Lanza para aumentar la gama de 0,4 metros. Para una cómoda y eficaz limpieza más de los lugares que son de difícil acceso. Apto para todas las partes accesorias Kärcher.

La extensión de la lanza de mano se une a la Cleaner Kärcher de mano y del accesorio limpiador de mano con un adaptador de conexión rápida. Facilita el trabajo ergonómica y, gracias a la distancia, en gran medida protege al usuario de agua pulverizada. El tubo de extensión es compatible con Kärcher Handheld Cleaners. Para la aplicación se requiere un accesorio limpiador de mano con adaptador de conexión rápida, por ejemplo, el 24 MJ portátil Multi Jet.

Características y ventajas
El código de colores al cierre de bayoneta
  • Distinción clara accesorios de lavado a presión.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 384 x 40 x 37
LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 9 11 2626-1361 Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com