La extensión de la lanza de mano se une a la Cleaner Kärcher de mano y del accesorio limpiador de mano con un adaptador de conexión rápida. Facilita el trabajo ergonómica y, gracias a la distancia, en gran medida protege al usuario de agua pulverizada. El tubo de extensión es compatible con Kärcher Handheld Cleaners. Para la aplicación se requiere un accesorio limpiador de mano con adaptador de conexión rápida, por ejemplo, el 24 MJ portátil Multi Jet.