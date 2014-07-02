Filter HEPA 13 DS 5.800/6.800"
Filtro especial de alta eficiencia que filtra de forma fiable 99,95% de todas las partículas de más de 0,3 m. Con junta sofisticada para la protección contra el polen, esporas de hongos, bacterias y excrementos de ácaros. * (ES: 1822: 1998)
Características y ventajas
Adecuado para la aspiradora kärcher ds con filtro de agua
Filtrado fiable de polen alergénico, esporas de hongos, bacterias y polvo excrementos de ácaros
Más rápido y más fácil de cambiar
Especificaciones
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|165 x 111 x 55