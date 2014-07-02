Filter HEPA 13 DS 5.800/6.800"

Filtro especial de alta eficiencia que filtra de forma fiable 99,95% de todas las partículas de más de 0,3 m. Con junta sofisticada para la protección contra el polen, esporas de hongos, bacterias y excrementos de ácaros. * (ES: 1822: 1998)

Características y ventajas
Adecuado para la aspiradora kärcher ds con filtro de agua
Filtrado fiable de polen alergénico, esporas de hongos, bacterias y polvo excrementos de ácaros
Más rápido y más fácil de cambiar
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 165 x 111 x 55
Equipos compatibles
Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

