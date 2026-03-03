Filtro de agua
Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión contra las partículas de suciedad del agua contaminada.
El filtro de agua protege la bomba de alta presión contra las partículas de suciedad del agua contaminada. La filtración del agua aumenta la vida útil de la arandela de presión. El filtro de agua es adecuado para todas las arandelas 7 de presión Clase K 2-K.
Características y ventajas
Protege la bomba de alta presión contra las partículas de suciedad del agua contaminada
- Aumenta la vida de lavado a presión
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|117 x 50 x 50
Campos de aplicación
- Dibujo agua, por ejemplo, de cisternas, colillas de agua, pozos, etc.