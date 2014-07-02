Filtro fino de agua, 100 μm, R 1 in
De malla fina filtro de agua, 100! M, max. temperatura 60 ° C. Conexiones a hidrolavadora. Protege la hidrolavadora de alta presión de las partículas de suciedad contenidas en el agua. Caudal de agua de hasta 1200 l / h. Conector 1" .
De malla fina filtro de agua 100 m, adecuado para temperaturas de hasta max. 60 ° C. Protege la hidrolavadora de alta presión de las partículas de suciedad contenidas en el agua. Conexiones a hidrolavadora. Caudal de agua de hasta 1200 l / h. Conector 1" .
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexion a la toma de agua (pulgadas)
|1″
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
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