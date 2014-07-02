De malla fina filtro de agua 125 m, adecuado para temperaturas de hasta max. 50 ° C. Protege la hidrolavadora de alta presión de las partículas de suciedad contenidas en el agua. Conexiones a hidrolavadora. Caudal de agua de hasta 1200 l / h. Conexión de 3/4" , con adaptador, 1" .