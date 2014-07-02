Filtro fino de agua, con adaptador
Filtro fino de agua, ancho de malla de 125 μm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.
De malla fina filtro de agua 125 m, adecuado para temperaturas de hasta max. 50 ° C. Protege la hidrolavadora de alta presión de las partículas de suciedad contenidas en el agua. Conexiones a hidrolavadora. Caudal de agua de hasta 1200 l / h. Conexión de 3/4" , con adaptador, 1" .
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexion a la toma de agua (pulgadas)
|3/4″ / 1″
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
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