FJ 3

Características y ventajas
Fácil reemplazo de varias rm
  • Especialmente fácil de utilizar.
Potente, espuma se adhiere
  • Limpieza sin esfuerzo de todas las superficies
Recipiente de detergente transparente
  • El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 118 x 93 x 118
Compatibilidad Para pistolas anteriores a 2010 (pistola m, 96, 97): se necesita e adaptador m (2.643-950.0).
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Conservatorios
  • Para limpiar motocicletas y motonetas.
  • Terraza
  • Muros de piedra y de jardín
  • Autocaravanas
Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

