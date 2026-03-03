FJ 3
Características y ventajas
Fácil reemplazo de varias rm
- Especialmente fácil de utilizar.
Potente, espuma se adhiere
- Limpieza sin esfuerzo de todas las superficies
Recipiente de detergente transparente
- El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|118 x 93 x 118
|Compatibilidad
|Para pistolas anteriores a 2010 (pistola m, 96, 97): se necesita e adaptador m (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Vehículos
- Conservatorios
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Terraza
- Muros de piedra y de jardín
- Autocaravanas