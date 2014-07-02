FR 30
Cobertura de área hasta 10 veces mayor en comparación con el chorro de alta presión convencional. Carcasa de plástico para una maniobrabilidad óptima, doble cojinete de cerámica para largos tiempos de trabajo, junta de conexión flexible para un manejo ergonómico y posición de estacionamiento integrada. El kit de boquilla específico de la máquina debe pedirse por separado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro (mm)
|300
|Conexión
|M 18
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,3
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.