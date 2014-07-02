FRV 30

Con la succión integrada y automática del agua sucia, el FRV 30 hace que la limpieza de la superficie sea aún más eficiente. Ya no es necesario enjuagar la superficie después de la limpieza, ya que el agua sucia se puede eliminar a través de la manguera de succión de 5 m, que se suministra. Las características adicionales incluyen los rodillos de dirección que no dejan marcas y los rodamientos dobles de cerámica. El kit de boquilla específico de la máquina debe pedirse por separado.