H 10 Q, manguera de alta presión con Quick Connect y para equipos con enrollador de mangueras

Recambio de manguera con conexión Quick Connect para una rápida colocación. Para todos los equipos de las gamas K 4 a K 7 con enrollador de mangueras (a partir del año de construcción 2009 o posterior). 10 m, 180 bar, 60 °C.

Características y ventajas
Manguera de repuesto 10 m
  • Radio de acción grande.
Adaptador de conexión rápida
  • La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,9
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 245 x 264 x 65
