H 10 Q, manguera de alta presión con Quick Connect y para equipos con enrollador de mangueras
Recambio de manguera con conexión Quick Connect para una rápida colocación. Para todos los equipos de las gamas K 4 a K 7 con enrollador de mangueras (a partir del año de construcción 2009 o posterior). 10 m, 180 bar, 60 °C.
Características y ventajas
Manguera de repuesto 10 m
- Radio de acción grande.
Adaptador de conexión rápida
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|245 x 264 x 65
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.