HK 12 high pressure hose set+trigger gun
Características y ventajas
Manguera de alta presión
Pistola de alta presión
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Presión máx. (bar)
|180
|Longitud (m)
|7,5
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|551 x 250 x 60
Accesorios
