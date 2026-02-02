HK 4 manguera de alta presión set *DE
Características y ventajas
Manguera de alta presión
Pistola de alta presión
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 40
|Presión máx. (bar)
|120
|Longitud (m)
|4
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|551 x 190 x 188
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.